Kurzkritik : Kunst und Antikes auf 200 Quadratmetern

Rheydt Im Kampf gegen den Leerstand in der Rheydter Innenstadt gibt es wieder Raum für Kreatives: Am Wochenende war es ein besonderer Kunstmarkt.

An zwei Tagen wurde die Hauptpassage in Rheydt zum 1. „Marché de l’Art“. Ein großer Titel für eine übersichtliche Veranstaltung, aber: „Wir brauchten einen guten Namen“, wie Veranstalter Ulrich Wateler augenzwinkernd erklärt. Der Mönchengladbacher Unternehmer hat im August 2019 die Räume in der Passage auf der Hauptstraße in Rheydt angemietet, renoviert und hergerichtet. Sein Traum: „Ich möchte etwas Nachhaltiges machen, etwas, das auch der Stadt etwas bringt.“