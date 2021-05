Installationen, Videos und Fotografie : Zehn junge Künstler stellen in leerstehendem Gebäude aus

Zehn junge Künstler stellen in leerstehendem Gebäude aus

Düsseltal Unter dem Titel „Unpin the Butterfly“ sind Installationen, Fotografie und Performances zu sehen. Veranstalter ist der Verein Empty Spaces.

Wenn ein Gebäude aufwendig saniert oder gar abgerissen werden soll, steht es nach dem Auszug der Büros, Geschäfte oder Mietenden erst einmal leer. Diesen Leerstand nutzen die Kunsthistorikerin Mara Sporn und der Verein „Empty Spaces“ (leere Räume) für Ausstellungen. Bis Sonntag kann die zweite Präsentation besucht werden. „Unpin the Butterfly“ heißt sie und findet statt im einem leeren Gebäudekomplex an der Graf-Recke-Straße 82.

„Mit dem Projekt geben wir jungen Künstlern eine Möglichkeit, ihre Werke trotz der noch andauernden Corona-Pandemie zu präsentieren“, sagt Mara Sporn. Die Künstler studieren noch an der Kunstakademie. So wie Nils Dunkel, der bei Rita McBride studiert und im Eingangsbereich seinen großformatigen Textilfotodruck „Final Bloom“ zeigt. Auf 4,50 mal 3 Meter ist eine einzelne Kirschblüte zu sehen, die den Übergang der Schönheit zum Verfall symbolisieren soll. „Last“ heißt die Installation von Moritz Riesenbeck. Er hat an die Fassaden im Innenhof des Bürokomplexes menschliche Figuren befestigt. Sie sind geformt aus gebrauchten Rettungsmatratzen und sollen verdeutlichen, wie die Arbeit das Privatleben der Menschen übernimmt.