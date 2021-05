Kultur in Duisburg : Konzertwochenende wird live aus der Liebfrauenkirche gestreamt

Duisburg Nach zweimaliger Verlegung der „Muziek Biennale“ gibt es am Samstag und Sonntag in Duisburg live übertragene Konzerte unter der Leitung von Gerhard Stäbler und Kunsu Shim.

Gleich zweimal mussten die in Duisburg lebenden Komponisten und Performance-Künstler Gerhard Stäbler und Kunsu Shim ihre Beiträge zur aktuellen „Muziek Biennale Niederrhein“ verschieben. Ursprünglich waren Konzerte Ende August im Rahmen der Landesgartenschau auf Kloster Kamp geplant. Als diese wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, war ein neuer Termin für Ende Januar 2021 ins Auge gefasst worden. Aber bekanntlich wurde auch daraus nichts. Nun geht man auf Nummer sicher und streamt zwei Konzerte am Samstag und Sonntag live aus der Kulturkirche Liebfrauen, was nicht schiefgehen sollte, da Publikum vor Ort nicht zugelassen ist. Die Konzerte kann man kostenlos am heimischen Computer verfolgen.