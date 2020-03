Von 1968 und Beethoven : Der „Lächelnde Ludwig“ – ganz im Blömer-Stil

Mönchengladbach Rüdiger Blömer ist ein musikalischer Universal-Künstler. Derzeit komponiert der 59-Jährige für das Jugendsinfonieorchester.

So geht Komponieren, sagt Rüdiger Blömer: Erst summen die Töne in seinem Kopf. Dann beginnt die Arbeit, den Klang in die Zeit hinein zu gestalten. „Auf drei Sekunden Inspiration folgen drei Monate Transpiration.“ Blömers Musik ist extrem kraftvoll und kreativ, aber auch zwingend klar strukturiert. Das sieht man zum Beispiel bei der „Wassermusik“ und der „ChaconniADE“, die er als Ensemblia-Projekte für das Jugendsinfonieorchester der Musikschule komponiert hat. Bei der Gladbacher Messe zu Ehren von St. Vitus. Oder bei dem Oratorium „Viderunt omnes fines terrae“ für die Niederrheinischen Symphoniker.