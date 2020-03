Veranstaltungstipps für Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Sven Bensmann ist am Sonntag mit seinem Programm „Comedy. Musik. Liebe.“ im Theater im Gründungshaus (TiG) zu sehen. Foto: RP/Torsten Weller

Mönchengladbach Eine bunte Mischung aus Ausstellungen, Krimi, Musik und Theater erwartet die Kulturinteressierten am Wochenende.

Andrea Bowers Am Sonntag, 15. März, um 12 Uhr wird im Museum Abteiberg eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Grief and Hope“ zeigt die US-amerikanische Künstlerin Andrea Bowers, wie Kunst und politisches Engagement zusammengehen können.

Tatort-Dinner Der Gasthof Loers wird zum Tatort. „St. Pauli, Leichen von der Stange“ heißt es am Freitag, 13. März, 19 Uhr. Zwischen Sex und Crime wird im Gasthof ein Vier-Gänge-Menü serviert. Karten zu 69 Euro gibt es telefonisch unter 02161 954920 oder per Mail unter www.tatort-dinner.de.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Museum Abteiberg Abteistraße 27 Citykirche Alter Markt Gasthof Loers Mürriger Straße 17 Stadtteilbibliothek Rheydt Am Neumarkt 8 Musikschule Lüpertzender Straße 83 Passage Rheydt Hauptstraße 59 Chapeau Kultur Bahnhofstraße 24 Stadtführung Speicker Straße Alte Schule Sasserath Sasserath 15 BIS Zentrum Bismarckstraße 99 Schloss Rheydt Schlossstraße 508 Theater Mönchengladbach Odenkirchener Straße 78 Red Box Am Nordpark 299 Bunker Güdderath Güdderath 29 Theater im Gründungshaus ­Eickener Straße 88 Café Köntges Waldhausener Straße 16 Projekt 42 Waldhausener Straße 40-42

Bilder von Nina Russo In der Familienbibliothek in Rheydt ist am Samstag, 14. März, 10 und 18 Uhr, und am Sonntag, 15. März, 13 bis 17 Uhr, die Ausstellung mit Porträts der Rheydter Malerin zu sehen. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.stadtbibliothek-mg.de.

Big-Band-Sound Am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr erklingt im Carl-Orff-Saal der Musikschule Big Band-Sound. Die „Jazz Pampers“, die „Dicke Lippe“ und „Very Hot Stuff“ sind mit von der Partie. Das Besondere: Vorher findet von 10 bis 15 Uhr unter der Leitung von Hansjörg Fink ein Workshop unter dem Motto „Die Posaune in der Big Band“ für Einsteiger und Fortgeschrittene statt. Auch Saxophonisten sind willkommen. Anmeldung für den Workshop unter www.musikschule-moenchengladbach.de. Karten für das Konzert kosten fünf und drei Euro und sind an der Tageskasse zu erhalten.

Singersongerwriter Ein Konzert mit zwei Stimmen, einer Gitarre und einer Posaune ist angesagt im Chapeau Kultur. Das Duo Julie und me aus Köln tritt am Freitag, 13. März, 20 Uhr, auf.

Schlosskonzert Am Freitag, 13. März, um 20 Uhr gestalten Yuri Bondarev (Viola) und Tatiana Kozlova (Klavier) das fünfte Schlosskonzert in Rheydt. Restkarten gibt es unter 02161 2552421.

Sound-Fiction-Festival Das Festival findet am Freitag, 13. März, ab 22 Uhr im Projekt 42 statt und lockt mit einer musikalischen Reise durch den Psych-, Jazz- und Space-Rock. Die Karten für das Konzert kosten an der Abendkasse zehn Euro, für die Party kommen noch einmal fünf Euro hinzu.

Markt für Kunst, Antikes und Liebenswertes Zum ersten Mal findet der Kunstmarkt am Freitag, 13. März, und Samstag, 14. März, von 9 bis 18 Uhr in der Hauptpassage, Hauptstraße 59, in Rheydt statt – eine kreative Alternative zum derzeitigen Leerstand in der Hauptstraße.

Stadtführung zur Kunst Am Samstag, 14. März, um 15 Uhr heißt es „Komm Kunst kucken“. In der Stadtführung erfährt man Interessantes über die Kunstwerke im öffentlichen Raum. Treffpunkt ist das Stadt-Touren-Schild an der Busspur am Parkplatz Geroweiher. Die Führung kostet acht bzw. vier Euro. Infos unter www.stadttouren-mg.de.

Bunkerführung Am Samstag, 14. März, um 18 Uhr findet im Alten Bunker Güdderath die nächste Führung durch den Bunker und die Ausstellung von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein statt. Karten zu 15 Euro an der Abendkasse.

Schauspiel Am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, wird auf der großen Bühne des Theaters Mönchengladbach „Elling“ gespielt. „Szenen einer Ehe“ erlebt der Theaterfreund am Samstag, 14. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 15. März, 20 Uhr, spielt der aus Syrien stammende Schauspieler Raafat Daboul das Ein-Mann-Stück „Dreck“ von Robert Schneider. Es erzählt die Geschichte des irakischen Deserteurs Sad, der sich als Rosenverkäufer durchschlägt. Tickets für alle Aufführungen unter reservix.de oder telefonisch unter 02166 6151100.

Heinz Erhardt und Loriot sind am Wochenende in der Red Box zu erleben. Nicht persönlich, aber gut vertreten durch Stefan Linker, der Heinz Erhardt mimt, und durch ein Schauspieler-Ensemble des Leipziger Kabaretts Pfeffermühle, das sich der Loriot-Sketche annimmt. Die Heinz-Erhardt-Show mit Gedichten, Texten und Liedern von Erhardt beginnt am Sonntag, 15. März, 20 Uhr, und kostet 50 Euro. Die Loriot-Show findet auch am Sonntag, aber um 15 Uhr statt und kostet 37 Euro. Karten unter eventim.de oder 02161 5639221. Nach derzeitigem Stand finden die Veranstaltungen statt. Im Falle einer Planänderung wegen des Coronavirus’ würde die Red Box die Absagen auf ihrer Homepage www.redbox-mg.de und in den sozialen Medien bekannt geben.

Musik-Comedy Am Samstag, 14. März, um 20 Uhr gibt es mit der „Herrencreme“ eine bunte musikalische Show. Karten gibt es ab 25 Euro unter Ruf 02161 18585280.

Kabarett Zwischen Sex und 60 bewegt sich am Sonntag, 15. März, ab 19 Uhr Angelika Beier als „Frau in den besten Jahren“ – zu sehen und zu hören im BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit, veranstaltet von der Spindel. Karten zu 15 Euro unter der Rufnummer 02161 14700.

Kino Am Samstag, 14. März, 11.30 Uhr, präsentiert der Inner Wheel Club Mönchengladbach Kino for Live im Theater im Gründungshaus (TiG). Gezeigt wird der Film „Green Book“. Die Tickets kosten 20 Euro, der Erlös kommt Sozialprojekten zu Gute.

Kirchenmusik Ein Orgelkonzert mit romantischen Choralbearbeitungen zur Passionszeit gibt es am Samstag, 14. März, 12 Uhr, bei der Reihe „Musik zur Marktzeit“ in der Citykirche. Münsterkantor Klaus Paulsen spielt die Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.