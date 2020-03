Andrea Bowers : Protest-Kunst segelt auf dem Abteiberg

Mönchengladbach Politisches Engagement und künstlerische Arbeit sind für die US-Amerikanerin Andrea Bowers nicht zu trennen. Ihre Ausstellung „Grief and Hope“ ist im Museum ab Sonntag zu sehen.

„Grief and Hope“, Trauer und Hoffnung – in dieser großen Ausstellung finden die Besucher beides: erschütternde Dokumentationen über den Raubbau an der Erde ebenso wie Hoffnung machende Berichte über Aktivisten und ihre Maßnahmen gegen Ausbeutung und Zerstörung. Dass Fragen der Ökologie auf hochästhetische Weise in Bilder und (Künstler-)Bücher umgesetzt werden und nagende Fragen des Zeitgeschehens auf ungewöhnlich reizvolle Weise künstlerisch dargestellt werden können, das beweist die Ausstellung „Grief and Hope“ mit Arbeiten der in Los Angeles lebenden Künstlerin Andrea Bowers, die am Sonntag, 15. März, um 12 Uhr im Museum Abteiberg eröffnet wird.

Es ist eine von zwei großen deutschen Überblicksausstellungen der 1968 geborenen Künstlerin. Andrea Bowers studierte am California Institute of the Arts in Valencia, Kalifornien. Seit 20 Jahren setzt sie sich als Künstlerin und Aktivistin mit Ökologie, Umwelt- und Klimaschutz sowie mit der Unterdrückung von gesellschaftlichen Randgruppen auseinander.

Lokale Bezüge aber gibt es im Künstlerischen: Neben dem Revolutionsklavier von Joseph Beuys steht ein Klavier, das Petra Kelly, Gründungsmitglieder der Grünen, gehört hat. Beuys und Kelly waren gut befreundet und führten den Wahlkampf miteinander. Gespräche, die die beiden über die Zukunft der Welt führten, verarbeitet Bowers gerade noch in einer Soundcollage, die in der Ausstellung zu hören sein wird. Die Begriffe, die damals aktuell waren, haben an Brisanz nichts verloren: der Zusammenhang zwischen Ökonomie und Ökologie, die Systemkrise. In Bremen reagierte Bowers mit zwei Zeichnungen auf geplante Fällungen von Platanen in der Stadt. Sie sind in Mönchengladbach zu sehen: Auf unnachahmliche Weise zeichnete sie Ahornblätter, in die sie Sätze wie „Everything I need to know I learned in the forest“ der indischen Globalisierungskritikerin Vandana Shiva notiert.