Filme aus Mönchengladbach : Bronze für Amateurfilmer Schulze

Mönchengladbach Das Filmfestival des Bundesverband Deutscher Film-Autoren fand in der Online-Version statt. Zwei Filme des Gladbacher Vereins „Kamera aktiv“ hatten sich dafür qualifiziert. Heidulf Schulze holte mit „Down Town Gallery“ eine Bronzemedaille.

Schulzes Film „Down Town Gallery“ zeigt eindrucksvolle Gemälde internationaler Straßenkünstler, erstellt auf rohem Beton in einem Krefelder Bunker. Klubkollegin Michaela Pfeifer konnte sich mit ihrem Film „Meine Nachbarn von gegenüber“ bei der Jury nicht durchsetzen. Ihre Dokumentation zeigte Gottesdienste in einem hinduistischen Tempel in ihrer Nachbarschaft. Beide Filme hatten sich zuvor auf den Landesfilmfestivals qualifiziert.