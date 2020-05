Theater in Mönchengladbach : Theater-Podcast: Auf den Spuren von Jeanne d’Arc

Theater Krefeld-Mönchengladbach: In einem neuen vierteiligen Podcast mit dem Titel "Der Fall d'Arc" reist Schauspieler Philipp Sommer auf den Spuren der französischen Ikone Jeanne d'Arc. Die Reihe gibt Einblicke in die Recherche für das gleichnamige Theaterprojekt, das 2020/21 zu sehen sein wird. Beginn ist am 23. Mai. Foto: Vera Maria Schmidt

Mönchengladbach Johanna von Orléans kommt erst im kommenden Jahr auf die Bühne des Theaters Mönchengladbach. Jetzt gibt es bereits ein Hörspiel von Schauspieler Philipp Sommer, Regisseurin Maja Delinic und Dramaturg Martin Vöhringer, das die Vorgeschichte der Jeanne d’Arc beleuchtet.

Die Theaterfassung wird erst im kommenden Jahr auf den Bühnen von Krefeld und Mönchengladbach zu sehen sein. Doch per Podcast führt Schauspieler Philipp Sommer bereits ab Samstag, 23. Mai, in das Projekt „Der Fall d´Arc“ ein. „Als das Theater mit der Idee an uns herantrat, haben wir uns bewusst für eine Hörspielversion entschieden. Die visuelle Fassung heben wir uns für die Bühne auf. Das Hörspiel ist eine Art Vorgeschichte, ein Prequel zu dem, was die Theaterbesucher dann erwartet“, sagt der 32-Jährige.

Sommer will am Fall d´Arc verschiedenen Sujets nachspüren, zum Beispiel der Bedeutung von Geschlechterrollen und Jungfräulichkeit in der Gesellschaft damals und heute. Wichtig sei auch die Frage, wie weit der Bösewicht gute und der Held dunkle Seiten haben könne. Zur Besetzung mit ihm als Mann in einer Frauenrolle bekennt Sommer, dass die Rollen Jeanne d´Arc und Macbeth für ihn ein Muss seien. Zudem sei es spannend, in der Inszenierung als Mann eine Frau zu spielen, die als Mann wahrgenommen werden will. „Es ergibt sich eine doppelte Drehung der Gegengeschlechtlichkeit und damit die Frage, warum das Geschlecht so wichtig ist. Maja Delinic spricht vom Körper als Politikum“, sagt Philipp Sommer.