Filmfestspiele 2021 : Musical „Annette“ von Leos Carax eröffnet Cannes

Paris Zum ersten Mal in seiner Geschichte soll das Filmfestival von Cannes im Sommer stattfinden. Der Eröffnungsfilm steht nun auch fest - gezeigt wird das Musical "Annette" von Regisseur Leos Carax.

Das Musical „Annette“ von Leos Carax eröffnet das diesjährige Filmfestival in Cannes. Wie die Festivalleitung am Montag mitteilte, wird die englischsprachige Produktion auch im Wettbewerb laufen. „Annette“ spielt in Los Angeles und handelt von dem Comedian Henry und der Sängerin Ann, deren Leben durch die Geburt ihrer Tochter - die ein außergewöhnliches Schicksal hat - auf den Kopf gestellt wird. In dem Film spielen Marion Cotillard, Adam Driver und Simon Helberg mit. Das Festival soll vom 6. bis zum 17. Juli stattfinden.