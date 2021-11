Auftritt in Mönchengladbach : Musik von Ass-Dur hilft gegen Stress im Alltag

Auftritt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Brüder Dominik und Florian Wagner begeisterten die Zuschauer mit einer virtuosen Mischung aus Musik und Comedy im TiG-Theater.

Nach zwei Stunden virtuoser Geigen- und Klaviermusik, verrückten Einfällen an den Instrumenten und spielerischem Umgang mit den Klassikern der Weltmusik konnten die Besucher im TiG-Theater gar nicht anders, als nach dem Auftritt des Duos Ass-Dur beschwingt nach Hause gehen.

Das Duo besteht aus Dominik und Florian Wagner – Geiger und Pianisten, die ihr Metier virtuos beherrschen und nur deshalb so locker und gelegentlich sympathisch respektlos damit umgehen können. Beispielsweise wenn Florian Wagner hemmungslos falsch und schmerzhaft kratzend die Geige mit einem Violinkonzert von Mozart traktiert. Oder wenn sie vorführen, wie Tschaikowsky sich Pippi Langstrumpfs „Drei mal drei ist neune“ genähert hätte: dramatisch und mit viel Pathos.

Ihre Spontaneität stellten Florian und Dominik Wagner mit einem kleinen Publikumsspiel unter Beweis. Sie ließen sich ein Dutzend Begriffe zurufen, um in der Pause mal eben schnell ein Lied daraus zu komponieren. In 20 Minuten bastelten sie aus Baerbock, Söder, Kimmich, Kranzgeld, Kuchengabel, Schwertfischsouflaki, Tempolimit, Liebeskummer, Borussia, Puderzucker, Oecotrophologe und Kastration einen Song zusammen, der es in sich hatte. Im Finale dann bewiesen sie akrobatisches Musiktalent: Dominik Wagner klemmte sich die Geige unter das Kinn, Florian Wagner strich den Bogen, die jeweils übrige Hand spielte auf dem Klavier – akustisch und optisch ein Genuss.