Konzert in St. Laurentius : Neue Klänge beim Orgelherbst

Mönchengladbach Mit einem Konzert des Freiburger Münsterorganisten Jörg Schwab ging der erste Orgelherbst zu Ende. Er spielte Bach und Händel – erwies sich aber auch als einfallsreicher Improvisator.

Mit einem abwechslungsreichen Orgelkonzert, das „Orgelfeuerwerk –Die Faszination der Klänge“ benannt war, ging der erste Orgelherbst in der Laurentiuskirche zu Ende. Jörg Schwab, seit 2013 Münsterorganist am Freiburger Münster und weit gereister Konzertorganist und Improvisator, saß an der imposanten Rensch-Orgel. Er verstand es, das Farbenspektrum des nach französischen Vorbildern konzipierten Instrumentes auszuloten und mit viel Fantasie immer wieder neue Klangkonstellationen zu finden.

Schwab, der 1976 in Bayern geboren wurde, in Freiburg, Mainz und Amsterdam studierte, als Regionalkantor im Bistum Trier wirkte, an der Musikhochschule Mainz Orgelimprovisation lehrte und von 2008 bis 2013 Domorganist am Essener Dom war, begann seinen Vortrag mit dem in angemessen spielerischer Leichtigkeit interpretierten Orgelkonzert B-Dur Nr. 2 von Georg Friedrich Händel – im stilgerechten Arrangement von Marcel Dupré.