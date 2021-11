Dritte Komische Nacht in Mönchengladbach : Von der Disco-Kugel für das Finanzamt

Dritte Komische Nacht in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Comedy-Marathon tourten fünf Comedians von einem Veranstaltungsort zum anderen. Der Abend offenbarte, was Hits von Lady Gaga mit Pommes und Bratwurst zu tun haben welche Schwierigkeiten große Menschen beim Kleidungskauf haben.

Im TiG gab Dr. Pop mit Gags, Tanz und Karaoke-Manier den Eisbrecher, der für Höhepunkte sorgte. Der promovierte Popspezialist war mit einem unerschöpflichen Fundus an Musikbeispielen digital bestens gerüstet für witzig persiflierende Musikanalysen und psychologische Studien von Musikmachern und Rezipienten. Karikierend entlarvte er Ed Sheerans musikalische Anleihen beim Kölner Nationallied „Mer losse d´r Dom in Kölle“ wie auch bisher nicht recherchierte Textzeilen in Hits von Lady Gaga und Paul McCartney, die über Bratwurst und Pommes zu singen scheinen.