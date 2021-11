Hohe Siege für Handball-Teams : HSV Wegberg und ASV Rurtal siegen deutlich

Handball-Landesliga Die Damen des HSV Wegberg schlagen den TV Anrath deutlich und zeigen damit eine Reaktion, nach den zuvor deutlichen Pleiten in der Landesliga. Auch der ASV Rurtal-Hückelhoven gewinnt sein Spiel in der Herren-Bezirksliga.

In der Anfangsphase benötigten die Wegbergerinnen einige Minute, um ins Spiel zu finden, sodass die Gäste aus Anrath früh mit 2:0 in Führung gingen. „In den ersten fünf Minuten wirkten unsere Damen noch etwas angespannt nach den deftigen Niederlagen der letzten Wochen“, sagt HSV-Coach Siegfried Wagner. Dann aber traf auch Wegberg durch Isabel Kaphahn erstmalig ins Tor und stellte in der Folge auf 4:2. „Aus einer guten Deckung waren wir in der Lage das ein oder andere schnelle Tor zu erzielen. Insgesamt wirkte unsere Mannschaft sehr viel zweikampfstärker“, so Wagner weiter. Zur Halbzeit führte der HSV Wegberg mit 15:11. Auch im zweiten Durchgang behielten die HSV-Damen die Oberhand, hielten Anrath stets mindestens mit drei Punkten auf Abstand und gewannen am Ende verdient mit 30:22.