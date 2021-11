Premiere von „Das letzte Band“ : Von Bananen und verlorenen Identitäten

Mönchengladbach In einer Inszenierung von Matthias Gehrt erweckt Joachim Henschke den Krapp in Samuel Becketts Einpersonenstück „Das letzte Band“ zum Leben. Es ist Henschkes letzte Solorolle als festes Ensemblemitglied des Gemeinschaftstheaters.

Am Ende verzerrt Schmerz das Gesicht des alten Krapp, Wehmut angesichts der Erinnerungen. Erinnerungen an Erlebnisse, die schon für sein jüngeres, neununddreißigjähriges Ich unwiederbringlich verloren waren. Damals, als er die Tonbänder besprach, in denen sein gealtertes Ich nun Sinn und Trost sucht. Nein, es ist kein leichter Stoff, in den Schauspieler Joachim Henschke die Besucher in der Studiobühne des Theaters Mönchengladbach mit seiner raumgreifenden Präsenz förmlich hineinzieht.

Am „großen Werk“, das allen Sinn in sich vereint, ist schon der Jüngere gescheitert. Und nun hilft auch keine Alterserfahrung. Nicht Gelassenheit verleiht Henschke in Becketts Auftrag seinem Krapp, sondern immer noch intensiveren Schmerz über die Vergänglichkeit des Lebens und der Liebe. Anrührend der glasige Blick in die Ferne, den die Beschreibung des innigen Beisammenseins mit der Geliebten beim alten Krapp auslöst. Sein tränenloses Weinen in dem Moment, wo er den Liebesakt noch einmal in der Fantasie durchleben darf. Durch sein altes Ich, das aus der Vergangenheit per Tonband zu ihm spricht, blickt er noch ein letztes Mal in die Augen der Geliebten.