Junge Musiker in Mönchengladbach zu Gast : So war das Konzert des Eternum Saxophonquartetts

So war das Konzert des Eternum Saxophonquartetts

Junge Musiker in Mönchengladbach zu Gast

Mönchengladbach Am Wochenende gestalteten die vier Musiker das zweite Zykluskonzert im Theater Mönchengladbach. Sie überzeugten mit ihrer Unbekümmertheit und Leichtigkeit.

Das Saxophon gehört bekanntermaßen zu den recht jungen Instrumenten. Doch das Eternum Saxophonquartett widmete sich auch Werken aus Epochen, in denen keiner geahnt haben dürfte, dass sich ein belgischer Instrumentenbauer namens Sax seine Idee Mitte des 19. Jahrhundert patentieren lassen würde. Auf Einladung der Marketinggesellschaft Mönchengladbach eröffneten Anna-Maria Schäfer, Eva Kotar, Ajda Antolovic und Filip Orlovic ihr Gastspiel im Konzertsaal des Theaters mit Johann Christian Bachs Sinfonia B-Dur Opus 18 Nr. 2 in einem Arrangement des Niederländers Albert Meijns.

Kultur in Wermelskirchen

Kultur in Wermelskirchen : Kunstvolle Geschichten von drei Kontinenten

Matthias-Hoeren-Preisträger in Korschenbroich stehen fest

Matthias-Hoeren-Preisträger in Korschenbroich stehen fest : Bürgerpreis für Mutmacher-Musiker

Ein musikalischer Grenzgänger am Klavier

Corrado Neri spielte in Mönchengladbach

Corrado Neri spielte in Mönchengladbach : Ein musikalischer Grenzgänger am Klavier

Das Ensemble wird seit 2016 von „Yehudi Menuhin – Live Music Now Köln“, seit 2018 von der „Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung“ gefördert. 2020 wurde es für die Konzertreihe „Best of NRW“ ausgewählt. Die Moderation zu vier ausgewählten Werken war gleichberechtigt auf die Ensemblemitglieder verteilt. So erfuhren die Besucher zum Bespiel, dass sich Arvo Pärt vorübergehend mit der Zwölftonmusik auseinandersetzte, dann aber nach einer Schaffenspause mit neuem Stil zurückkehrte.