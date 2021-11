Ausstellung „Säule und Wand“ : Chaos in der Citykirche

Mönchengladbach Die Werke des Bildhauers Klaus Schmitt sind bunt, modern und regellos – ein Kontrast zu der spätgotischen Architektur des Gotteshauses.

Schmitt ist 1955 in Korschenbroich geboren, hat an der RWTH studiert ebenso wie an der Kunstakademie Düsseldorf. Was wenige wissen: auch die Theologie gehörte zu seinen Studienfächern. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland begleiten seine künstlerische Karriere. Jetzt ist seine Ausstellung „Säule und Wand“ in der Kirche zu sehen.