In der Aula in Hückelhoven : Nachholkonzert zum Stadtmusikfest

Hückelhoven Am Sonntag treten fünf junge Musiker in der Hückelhovener Aula auf. Mit dabei sind die Sopranistinnen Elena Plaza und Anna Christin Sayn.

Nun steht am kommenden Wochenende eine weitere Veranstaltung auf dem Programm, die so beziehungsweise so ähnlich bereits längst hätte stattfinden sollen. Doch wie so viele Konzerte und weitere kulturelle Veranstaltungen musste im Vorjahr auch das Stadtmusikfest in Hückelhoven abgesagt werden, auch, weil sich einige der Musiker in Quarantäne begeben mussten. Eigentlich hätte das Stadtmusikfest am 25. Oktober 2020 stattfinden sollen. Am Sonntag, 14. November, wird das Konzert unter etwas anderen Bedingungen in der Aula in Hückelhoven nachgeholt.