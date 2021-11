Eishockey, Regionalliga : Brazda-Brüder schießen Ice Aliens zum Kantersieg

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben am Freitagabend eindrucksvoll Revanche genommen für den Punktverlust im Hinspiel: Dem ESV Bergisch Gladbach ließen sie nun beim 13:2-Sieg keine Chance. Die Brazda-Brüder treffen insgesamt siebenmal.

Der Tabellenführer der Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga gab sich am Freitagabend keine Blöße: Mit einem deutlichen 13:2-Sieg nahmen die Ratinger Ice Aliens am heimischen Sandbach gegen den ESV Bergisch Gladbach Revanche für das Auftaktspiel, in dem sie noch einen Punkt abgegeben hatten.