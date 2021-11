Lesung von Eva Menasse in Mönchengladbach : Über die Abgründe einer Kleinstadt

Mönchengladbach Autorin Eva Menasse las im Theater Mönchengladbach aus ihrem Roman „Dunkelblum“. Es geht um eine Kleinstadt, in der ein schreckliches Verbrechen ans Licht kommt.

Irgendwann bricht sich die Wahrheit ihre Bahn. Da kann die Mauer noch so hoch, die Grenze noch so gut befestigt sein. Das ist auch im fiktiven Ort Dunkelblum im Burgenland im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet nichts anders. Darüber erzählte Eva Menasse in ihrem Roman „Dunkelblum“ eindrucksvoll und nachhaltig bei ihrer Lesung im Theater Mönchengladbach. Die 1970 in Wien geborene und nun in Berlin lebende Schriftstellerin gastierte auf Einladung des Fördervereins der Stadtbibliothek in Rheydt.