Interview mit Regisseurin Maja Delenic : „Frauenrollen drehen sich meistens um einen Mann“

Mönchengladbach Am 14. November kommt Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“ ins Theater. Regisseurin Maja Delenic spielt darin mit Geschlechterrollen.

Delinic Ich fand das Stück toll, als ich es in der Schule gelesen habe. Das ist aber schon über 15 Jahre her und jetzt ist ein Aspekt meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß: In dem Stück stecken viele altbackene Geschlechterklischees. Als ich mit der Inszenierung begonnen habe, wollte ich erst nur „Newton“ als Frau besetzen. Dann kam Corona. Und ich dachte: Männer diskutieren über die Welt, während sich die Frauen aufopfern. So ist das bei „Die Physiker“ auch. Ich wollte konsequenter sein und habe die anderen beiden Rollen auch weiblich besetzt. Alles andere wäre für mich nicht mehr denkbar.