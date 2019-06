Ensemblia : Trommeln und Wasserklänge bei der Ensemblia

Das Schlagzeugquartett Elbtonal eröffnet die Ensemblia 2019 am heutigen Mittwochabend im Haus Erholung. Foto: 2Vista

Mönchengladbach 40 Jahre nach der Premiere des Festivals stehen diesmal 25 Veranstaltungen in der Stadt an.

Vier Tage voller Programm stehen mit dem Kulturfestival Ensemblia 2019 bevor. Dafür verwandelt sich Gladbach vom heutigen Mittwoch bis Sonntag, 30. Juni, in eine große Bühne. An 20 verschiedenen Orten finden insgesamt 25 verschiedene Veranstaltungen mit Kunst, Theater, Musik und Kultur in der Stadt verteilt bei tropischen Temperaturen statt.