Ausstellungsreihe in Mönchengladbach : Das Rathaus als Kunstgalerie

Kunst im Rathaus: Marlene Dammers stellt Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ihr Werk vor. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr), Rei/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Die c/o-Künstler Michael Beckers, Marlene Dammers und Lars Wolter stellen ein Jahr lang im Rathaus aus. Ihre Werke sind spannend, aufwendig und vor allem sehr unterschiedlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Für die Verweildauer ihres Daseins hat bisher noch jede Kunstausstellung im Rathaus die Ausstrahlung der Räume individuell mitgeprägt. In der fünften Auflage „Kunst im Rathaus“ ist das Büro von Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners nicht einfach Hort für Kunst, sondern Teil der Installation. „Als Lars Wolter hier das erste Mal stand, hat er dem Raum nachgespürt, um zu erfahren, wie er ihn bespielen kann“, sagt Kuratorin Henrike Robert, Volontärin der c/o-Künstlerförderung. In der Reaktion auf diese Erfahrung hat der Künstler ergänzend zu Wandobjekten und einer Auswahl an Papierarbeiten eine Wand gestaltet – natürlich auf Zeit. Denn auch dieses Werk wird nach einem Jahr anderen Präsentationen weichen, wie es das Prinzip der von Reiners eingeführten Reihe ist. Auf Empfehlung der c/o-Künstlerförderung des Städtischen Kulturbüros garantieren die Mönchengladbacher c/o-Mitglieder Michael Beckers, Marlene Dammers und Lars Wolter in ihrer Unterschiedlichkeit anregende Vielfalt.

Wolter variiert die Grundformen Kreis, Quadrat und Kreuz, um sie werkintern und übergreifend in verschiedene Blickachsen in Beziehung zu setzen und mit der Wahrnehmung zu spielen. Auf den zweiten Blick wird die diagonale Verschiebung der gereihten und rhythmisch wiederholten Kreuzformen sichtbar. Quadratische Zwischenräume stellen die Verbindung zur Installation aus zwölf „Squares“ her, die über Materialität und Aussparung die Gegenpole Fläche und Tiefe, Quadrat und Kreis, Innen und Außen umspielen. Kleinformatige Papierarbeiten im Vorzimmer wirken verhaltener. Sie sind behutsamer im Rückgriff auf organische Formen, und doch spiegeln gezackte Linien den Formenkanon der Objekte.

Info Das steckt hinter der Kunstreihe im Rathaus Kunst im Rathaus Die Ausstellungsreihe präsentiert jeweils drei Künstler, die ein Jahr lang im Rathaus Abtei ihre Werke zeigen. Das Kulturbüro kuratiert aus dem Pool der c/o Künstlerförderung. c/o – care of – sorgen für: Unter dem Kürzel fördert das Städtische Kulturbüro lokale Künstler und die Kunstszene.

Während Wolters Kunst weitgehend die Spuren des Arbeitsprozesses negiert, bebt Marlene Dammers’ Farbmalerei in impulsiver Bewegung und einem raumgreifenden, gut sichtbaren Gestus. Ihre Bilder strahlen kraftvolle Lebensenergie, eine mitreißende Impulsivität aus. Die Malerei ist spontan, basiert aber auf vielen Skizzen und Bewegungsstudien. „Ich arbeite immer mit Modell oder mit einem Bezug zu etwas, das ich sehe. Während des Malprozesses aber verselbstständigen sich die Arbeiten, deren Schwerpunkt Bewegung ist. Ich treffe Entscheidungen spontan und mache Schluss, wenn der Energieschwall endet. Dann nehme ich Abstand und schaue, ob die Arbeit so fertig ist“, sagt Dammers.