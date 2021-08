Kultur in Viersen : Open-Air-Konzert am Bismarckturm

Open-Air-Konzert am Bismarckturm

Kultur in Viersen

Viersen Klangpoet Florian Betz gastiert bald in Viersen. Er spielt ein Akustikkonzert am Hohen Busch. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden.

Florian Betz gilt als Klangpoet und Virtuose auf der Marimba. Am Donnerstag, 26. August, gastiert der Aachener Multi-Instrumenatlist in Viersen: Ab 19 Uhr spielt er ein Akustikkonzert am Bismarckturm auf dem Hohen Busch. Im Mittelpunkt stehen Marimba und Pantam. Der Eintritt ist frei.