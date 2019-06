Comedy in Mönchengladbach : So wird die zweite komische Nacht

Mönchengladbach Das Live-Comedy-Format führt in verschiedene Cafés, Bars und Restaurants.

Eine Tour durch die Stadt auf eine völlig lustige Art verspricht die zweite komische Nacht in Mönchengladbach. Das Live-Comedy-Format führt in verschiedene Cafés, Bars und Restaurants – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren in mittlerweile über 30 deutschen Städten statt. In Mönchengladbach macht das Format nun zum zweiten Mal Station. In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur „Mitunskannman.Reden“ an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten.