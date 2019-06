Kirche in Mönchengladbach : Eine musikalische Nacht in St. Helena Rheindahlen

Eine musikalische Nacht in St. Helena Rheindahlen

Kirche in Mönchengladbach

Die Orgel in St. Helena Rheindahlen. Foto: Förderkreis Geistliche Musik

Mönchengladbach Am Sonntag feiert der Förderkreis „Geistliche Musik in St. Helena“ den Bau der Seifert-Orgel vor 35 Jahren mit Konzerten und Diskussionsrunden.

Der Förderkreis „Geistliche Musik in St. Helena“ lädt zu einer musikalischen Nacht in der Rheindahlener Pfarrkirche ein. Gefeiert wird damit das 35-jährige Bestehen der dortigen Seifert-Orgel. Los geht es am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr mit der Orgeltrilogie III „Veni creator spiritus“. Die Besucher dürfen sich auf Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Nicolas de Grigny, Girolamo Cavazzoni, Filippo Capocci, Olivier Messiaen und Enjott Schneider freuen. Um 19 Uhr beginnt der Evensoong. Der Knabenchor und die Mädchenkurrende der evangelischen Hauptkirche Rheydt unter der Leitung von KMD Udo Witt treten dann auf.