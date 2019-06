Stadtbibliothek Mönchengladbach : Van Gogh auf Schulbüchern

Mönchengladbach Schüler des Huma-Gymnasiums haben aus alten Schulbüchern neue Kunstobjekte geschaffen – zu sehen in der Stadtbibliothek.

Die 16-jährige Amy hat sich das Motiv ausgesucht. Sie interessiert sich generell für den Künstler: „Ich finde van Goghs Lebensgeschichte sehr interessant, weil er es als Maler nicht immer leicht hatte. Seine Emotionen kommen in den Bildern stark zum Ausdruck.“ Amy ist Schülerin der Einführungsphase in die Oberstufe des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums. Auch die anderen Schüler aus der Stufe hatten die Aufgabe, sich verschiedene Bilder und Motive van Goghs für die Gestaltung der Bücher auszusuchen. Die fertigen Projekte werden jetzt im Foyer der Stadtbibliothek ausgestellt.

Die Idee zu dem Kunstprojekt hatte Kunstlehrerin Astrid Pfennig. Sie hat sich an dem Künstler Mike Stillkey orientiert, der ganze Bücherwände mit seiner Kunst bemalt. Die Schüler hätten sich gefreut, etwas neues auszuprobieren und hätten motiviert an ihren Kunstwerken gearbeitet. Und der 16-jährige Jost bestätigt: „Ich fand es cool, dass das Projekt mal etwas anderes war. Als Schüler freut man sich natürlich immer, wenn man Schulbücher bemalen darf.“ Insgesamt vier bis fünf Doppelstunden hatten sie für ihre Kunstwerke Zeit.

Bücherkunst hat Astrid Pfennig schon öfter in den Unterricht integriert. „Es gab auch schon mal ein Projekt, bei dem die Schüler in Büchern sägen und sie knicken durften und so Kunstwerke entstehen lassen haben“, sagt die Pädagogin. Der Schulleiter Thomas Hollkott hat einige der Buchprojekte schon in der Schule gesehen, ist aber, als er die Ausstellung sieht, trotzdem überrascht: „Es ist beeindruckend, wie viel Mühe sich die Schüler gegeben haben und wie akkurat sie die Kunstwerke nachgemalt haben.“