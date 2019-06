Hastenraths Will : Philosophie am Grill

Hastenraths Will erklärt die Welt. Foto: Macharski

Es könnte sein, dass in die heutige Kolumne der ein oder andere rote Faden fehlt, denn momentan ist es einfach zu heiß, für ein klarer Gedanke zu fassen.

Es wird wirklich Zeit, dass der Robert Habeck Bundeskanzler wird, denn so geht es auf Dauer nicht weiter mit unser Wetter – dafür müssen auch die Möhren Verständnis haben. Allein diese Woche ist es so übertrieben warm, dass die Boulevardpresse schon die Wörter dafür ausgehen: „Sahara-Sommer“, „Afrika-Düse“, „Glutpeitsche“ – mit welche Wortakrobatik soll das noch enden? Gestern war es sogar so heiß, dass ich mich der ganze Tag am Grill stellen musste, für mich abzukühlen!

Zum Glück lenkt Grillen sehr gut ab, weil man dabei immer schnell im Philosophieren gerät und sich manchmal ohne Vorwarnung der eigene Horizont verbreitert. Als wir gerade die Vorspeise (Wellfleisch, Koteletts und Bratwürste als Schaschlikspieß auf der Nordic Walking-Stock von meine Frau) mit Bitburger am abgießen waren, sagte mein Nachbar, dass er gelesen hätte, dass in alkoholfreies Bier Alkohol drin ist! Da war ich aber baff – ich hätte nämlich nie gedacht, dass der liest. Er sagt, dass in dieses Baby-Bräu bis zu 0,5 Prozent Alkohol enthalten sein darf. Das ist ja ungefähr so, als wenn man sagen würde, dass ein Blumenkohl bis zu 2 Prozent Schweinefleisch enthalten kann, für noch als vegan zu gelten.

Wir haben das gestern mal durchgerechnet, denn wir hatten ja noch was Zeit, bis der Hauptgang (Wasserbüffel auf Toast) fertig war: Wenn jemand sehr viel Durst hat, dann kann es passieren, dass der 24 Flaschen Clausthaler trinkt und anschließend sein Führerschein los ist. Man müsste diese 24 Flaschen zwar innerhalb von eine Stunde leertrinken, aber das nennt man bei normal sozialisierte Dorfbewohner „vorglühen“. Apropos glühen: Was habe ich also gelernt trotz oder dank die „Serengetihitze“? Alkoholfreies Bier ist besser als sein Ruf, es kommt nur auf die Dosierung an. Und damit zurück zum Wetter.