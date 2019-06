Comedy in Mönchengladbach : Ralf Schmitz gastiert im Kunstwerk

Mönchengladbach Im Programm „Schmitzeljagd“ erfüllt der Comedian krasse Figuren mit Leben.

Er hat es schon einmal getan, und nun wiederholt er es: Comedian Ralf Schmitz geht wieder auf „Schmitzeljagd“. In seinem gleichnamigen Programm macht sich der Comedian auf die Suche nach dem Unsinn des Lebens, schlägt wilde Haken und streut wahnwitzige Pointen aus. Egal wohin seine verrückten Geschichten und überraschenden Showeinlagen auch führen: Der Weg ist das Ziel, und das Ziel ist ein humorvoller Abend am Donnerstag, 14. November, ab 20.30 Uhr im Kunstwerk in Wickrath. „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, sagt Ralf Schmitz. Denn der Comedy-Star liebt es, auf der Bühne zu stehen und den Alltagsstress in Gelächter zu ertränken. Voller Energie titscht der Humor-Flummi dabei von Pointe zu Pointe, erfüllt in kunstvollen Ein-Mann-Sketchen unzählige krasse Figuren mit Leben und sorgt dazu mit einzigartigen Improvisationen für endlose Lachattacken und unvergleichliche Momente.