Werke für guten Zweck versteigert : Mönchengladbacher Kindergartenkinder als große Künstler

Mönchengladbach Kindergartenkinder aus Mönchengladbach haben Kunst erschaffen und sie für den guten Zweck versteigert. Das Geld kommt Sea-Watch zugute.

Tolle Kunst muss nicht immer von erwachsenen Künstlern kommen – das haben jetzt die Kindergartenkinder des Waldkindergartens Pfifferlinge bewiesen. In einem Projekt haben sie Kunstwerke erschaffen, die von den Künstlern Kandinsky und Klee inspiriert sind. Sie bestehen vor allem aus Kreisen, Rechtecken und anderen Formen – daraus sind ganz unterschiedliche Motive entstanden. „Ich habe mit an der schwarzen Stadt gemalt“, sagt Matthias (6) stolz. Das Bild zeigt schwarze Gebäude aus verschiedenen Formen vor einem goldenen Hintergrund. Auch Greta (6) hat sich Mühe gegeben – das Ergebnis von ihr und einer Freundin heißt „Es treffen sich zwei“. Darauf zu sehen sind eine weiße und eine schwarze Hälfte mit Kästchen in der jeweils anderen Farbe: „Wir haben vorher die Hälften angemalt und dann mit Schwämmchen darauf herumgetupft. Das hat viel Spaß gemacht.“