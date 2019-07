Lehrer-Kolumne : Über den Endspurt vor den Sommerferien

Mönchengladbach Die Woche vor den Ferien bedeutet für Lehrer oft Stress. Was alle organisiert werden muss, weiß unser Lehrer-Kolumnist.

Zwei Wochen vor den Ferien zeigte der Sommer, was er zu bieten hat: Bei über 30 Grad versuchte ich meiner Klasse die Algebra näher zu bringen. Ein Unterfangen, das im Grunde schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt war. Nur noch zwei Wochen, dachten wir wohl alle, dann sind die Ferien da. Nicht nur die Schüler zählten die Tage zum langersehnten Freitag, an dem es die Zeugnisse gibt und alle in die Ferien aufbrechen können. Bis dahin gab es aber noch viel zu tun.