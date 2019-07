Kostenpflichtiger Inhalt: Familien in Mönchengladbach : Was Kinder und Jugendliche alles in den Sommerferien erleben können

Sommer im Volksbad: Viele Einrichtungen bieten Schwimmausflüge ins Freibad an. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am 15. Juli fangen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien an, das heißt: schulfrei! Doch langweilen müssen sich Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach nicht – es gibt jede Menge Programm.