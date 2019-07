Opa-Kolumne in Mönchengladbach : Wie meine neunjährige Enkelin den Kapitalismus entdeckt

Mönchengladbach Zum Ferienanfang bekommt die älteste Enkelin unseres Kolumnisten ein Geschenk für gute Noten. Dabei entdeckt sie ihre kapitalistische Ader – doch nicht so schnell wie ihre kleine Schwester.

Wann endet dieses kindliche Spiel? Es ist schwierig, einen Zeitpunkt zu bestimmen. Es bekommt allerdings mit den Jahren andere Facetten, „paradoxe Züge“, so der Erziehungswissenschaftler Professor Hans Scheuerl. So zeigt das spielende Kind nach seiner Ansicht unter anderem „listige Zurückhaltung und Verstellung, die ihre Augenblicksbedürfnisse mit kühlem Pokergesicht um des späteren Triumphes willen aufspart“. Dass Scheuerls These stimmt, beweist Hannah immer dann, wenn sie Schulnoten bekommt. Sie hat die kleinkindliche Rollenspiel-Praxis verlassen und ist ins Schauspielfach gewechselt. Und sie legt größten Wert darauf, dass alle mitspielen und ebenso „paradoxe Züge“ zeigen. Bittere „Tränen“ weint sie vor Mama: „Ich habe eine 5 in Deutsch“, jammert Hannah. Mama schauspielert ebenfalls und tröstet. Wie Kai aus der Kiste kommt dann die Verwandlung – und freudestrahlend verkündet Hannah eine viel bessere Note. Und Mama muss schier aus dem Häuschen sein. Auch Oma und Opa mussten dieses Spiel bisher mitmachen. Wenn sie am Zeugnistag aus der Schule kam, rief sie an. „Mein Zeugnis ist nicht so gut. Ich habe zwei Fünfen, drei Vieren, der Rest ist befriedigend“, erzählte sie zum Beispiel, und ihre Stimme wirkte dann bedrückt, mehrmals schluchzte sie leise auf. Jetzt wagen Sie als Opa mal, da nicht mitzuspielen. Ich beruhigte, sprach von besseren Zeiten, die irgendwann kommen. Dabei wusste ich immer, dass sie weit entfernt von Vieren und Fünfen ist, ja, nicht mal ein „Befriedigend“ deutete sich an. Dann kam irgendwann die Eruption, ihre Stimme wurde hell und laut, sie jubelte und lachte. Und Oma und Opa mussten es ihr gleich tun und spielten die Ahnungslosen, Überraschten.