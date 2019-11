Jährliches Branchenfest : Gute Stimmung bei der „Nacht des Handwerks“

Mönchengladbach Zum Branchenfest des Mönchengladbacher Handwerks kamen zahlreiche Vertreter aus der Politik. Ein jährlicher Umsatz von zwei Milliarden Euro gibt Grund zum Feiern.

Einmal im Jahr feiert das Mönchengladbacher Handwerk seine „Nacht des Handwerks“. Auch in diesem Jahr war das Kunstwerk Wickrath erwartungsgemäß ausverkauft, und für viele Besucher wurde es tatsächlich die lange Nacht, wie sie in seiner Begrüßung Kreishandwerksmeister Frank Mund eingefordert hatte: „Für unsere Party ist alles aufgeboten, was Freude macht: Tanzen, lachen, lecker essen!“ Vor allem gab es viel Kommunikation an den vollbesetzten Tischen.