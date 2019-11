Theaterstück für Kinder : Vom Lernprozess eines eitlen Kaisers

Die Schwindler Maja (l., Rahel Schaber) und Jacó (Raphael Souza Sá) in „Des Kaisers neue Kleider“. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Bruno Winzens Inszenierung von Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ strahlt Witz und Leichtigkeit aus.

Während eine grüne Wand mit floraler Anmutung den freien Blick in die Tiefe der Bühne verstellt, beginnt das Rätselraten. Ist der Mann, der sich zum Nickerchen niederlässt, der Kaiser? Wohl eher nicht. Und was macht eigentlich das huldvoll lächelnde Paar in festlicher Robe auf den oberen Sitzplätzen des Balkons? Ob solcher Fragen können Eltern im Stadttheater nur schulterzuckend um Geduld bitten, während ihre Kinder gespannt Bruno Winzens Inszenierung von Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ erwarten. Sie werden nicht enttäuscht und danken mit begeistertem Beifall.