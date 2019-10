Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Noch Lehrstellen in vielen Branchen frei

Ein Auszubildender zeigt das Gasschweißen. In vielen Branchen sind noch Lehrstellen frei – ein Einstieg im laufenden Ausbildungsjahr ist auch jetzt noch möglich. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Rhein-Kreis Insgesamt präsentiert sich der Ausbildungsmarkt im Rhein-Kreis Neuss und dem Umland stabil. Unternehmen setzen auch angesichts des Fachkräftemangels auf die Nachwuchsförderung im eigenen Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Das Ziel für 2020 steckt Angela Schoofs schon mal ab. „Dann wollen wir die 4000er Marke knacken“, sagt die Leiterin der auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach. Mit 3899 Ausbildungsstellen wurden im Agenturbezirk zwar im sogenannten Berichtsjahr 2018/19 mehr als im Vorjahreszeitraum gemeldet. Da waren es 3850. Aber im nächsten Jahr soll eben noch etwas mehr gehen. Und das hat einen guten Grund. Viele Unternehmen würden schließlich längst wissen: Die besten Fachkräfte sind die selbst ausgebildeten. In Zeiten des Fachkräftemangels kommt dem eigenen Nachwuchs daher eine besondere Bedeutung zu.

Grundsätzlich präsentiert sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in der Region stabil. Die Zahlen stellten Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, der Agentur für Arbeit sowie der Kreishandwerkerschaft am Mittwoch vor. Und dabei ging es ihnen vor allem um eine Einordnung. Auf die 3899 bei der Agentur für Arbeit Mönchengladbach gemeldeten Ausbildungsstellen gab es schließlich mit 5255 Bewerbern weniger als im Vorjahr (5525). Und die Zahl der bei der IHK in ihrem Bezirk – Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach, Krefeld und Kreis Viersen – neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse zum Stichtag 30. September lag mit 4393 Verträgen leicht unter dem Vorjahresniveau (4446).

Info Suche nach passendem Ausbildungsplatz IHK-Lehrstellenbörse Dort waren zum Stichtag 30. September 706 freie Lehrstellen gelistet. Agentur für Arbeit Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, sollte sich auch dort melden. Handwerk In der Region sind noch Ausbildungsplätze frei.

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz betont, dass man dabei allerdings auch die Rahmenbedingungen berücksichtigen müsse. „Wir haben in diesem Jahr auch vier Prozent weniger Schulabgänger.“ Im Rhein-Kreis Neuss wurden 1427 Verträge geschlossen (Vorjahr: 1485). Zurückgegangen sind die kaufmännischen Ausbildungsbereiche, im gewerblich-technischen Bereich hingegen ist eine deutliche Steigerung der Ausbildungsverträge (plus sechs Prozent) zu verzeichnen – insbesondere in den Branchen Metall, Elektro und Chemie. Zudem ziehe der IT-Bereich an. Und auch die Logistikbranche wächst, inklusive Ausbildungsplätzen.

Ein deutliches Plus bei den zum Stichtag 30. September abgeschlossenen Ausbildungsverträgen verzeichnet das Handwerk. Die Kreishandwerkerschaft Niederrhein zählt 1498 neu abgeschlossene Lehrverträge, das sind rund acht Prozent mehr als im Vorjahr. Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, ist damit mehr als zufrieden. Insbesondere in den technisch-anspruchsvollen Handwerksberufen wie zum Beispiel Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder Elektroniker – sei der Bedarf an Fachkräften recht groß.