Zum Zehnjährigen der Schaffrath-Stiftung : Band „Booster“ rockt die Alte Reithalle

Booster um Sänger René Pütz, Sängerin Chris Schmitt, und Gitarrist „Vanni“ Vander spielten zum Jubiläum der Schaffrath-Stiftung. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Mit einem großen Konzert feierte die Schaffrath-Stiftung ihr zehnjähriges Bestehen. „Booster“ sorgte für ausgelassene Party-Atmosphäre, ein Teil der Erlöse des Abends kommt der Stiftung für ihre Arbeit zugute.

Rollifahrer kurven zur Musik vor der Bühne herum, junge Frauen hüpfen und singen begeistert mit, ein älteres Paar legt eine flotte Sohle aufs Parkett. Kaum ein Gast, der seine Füße oder Hände still halten kann, dem keine Liedzeile über die Lippen kommt. Überall ein einziges Wippen, Klatschen, Finger schnippen, Tanzen und Hüpfen. „I just can’t get enough“ – die Zeile aus dem Song von Depeche Mode wäre das passende Motto für das Booster-Konzert am Samstagabend in der Alten Reithalle auf dem Gelände des Möbelhauses Schaffrath.

Denn da bekommt niemand genug: die Gäste scheinen ebenso unermüdlich und energiegeladen wie die Musiker. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Schaffrath Stiftung für Soziales tritt die Band Booster in auf. Booster ist ein Begriff mit mehreren Bedeutungen. Unter anderem nennt man so die Hilfssprengladung zum Zünden: Passt perfekt. Denn diese Band bringt das Publikum zum Abheben.

Info Booster gab schon über 2500 Konzerte Bandmitglieder Die Band „Booster“ besteht aus den Sängern René Pütz und Chris Schmitt, Vanni Vander an der Gitarre, Volker von Ameln am Keyboard, Dennis Bowens (Bass) und Rüdiger Tiedemann (Drums). Geschichte Sie sind seit 2010 in dieser Formation und gaben davor und danach über 2500 Konzerte. Die „Booster SilentNight“ ist eine eigene Show der Band in der Vorweihnachtszeit.

„I just can’t get enough“ – das trifft auch auf Renate Schaffrath zu. Seit zehn Jahren ist die Mitgründerin der Schaffrath Stiftung für Soziales mit ihren Projekten unterwegs. schon vor der Gründung der Stiftung haben sich Renate und Friedhelm Schaffrath sozial engagiert. Immer wieder seien Spendenanfragen gekommen, erzählt Renate Schaffrath, an die Firma und auch an sie als Privatleute. So entstand die Idee einer Stiftung. „Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, beschreibt Renate Schaffrath die Grundidee der Stiftung. Als die Schaffrath Stiftung für Soziales 2009 gegründet wurde, war sie die 1000. Stiftung in Nordrhein-Westfalen.

Renate Schaffrath schaut sich jedes Projekt persönlich an, bevor die Stiftung die Entscheidung über eine Förderung trifft. „Ich möchte die Probleme verstehen.“ Förderungswürdig seien Projekte, wenn sie „gut durchdacht und nachhaltig“ sind. „Wir beobachten auch genau, wie etwas verwirklicht wird.“

Zur Geburtstagsfeier lud Renate Schaffrath die Band Booster ein. Es sollte eine Band aus Mönchengladbach sein und „Booster als Marke passt zu Schaffrath“, wie Marc Fahrig, Geschäftsführer bei Schaffrath, sagt. „Die machen gute Musik, die dem Publikum gefällt“, ergänzt Schaffrath. Das Besondere: von jeder verkauften Eintrittskarte gehen fünf Euro direkt an die Stiftung.

„Wer friert uns diesen Moment ein“, fragt Booster mit Andreas Bourani. „Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit“ sangen René Pütz und Chris Schmitt und fügten aus gegebenem Anlass „zehn Jahre!“ in den Liedtext ein. „A Thousand miles“ (Vanessa Carlton) legen die Kellnerinnen in der Reithalle zurück, oftmals im Rhythmus der Musik, gelegentlich werden sie auch angetanzt – mit bleibender Freundlichkeit tragen sie zur guten, fast familiären Atmosphäre des Abends bei. Alle Helferinnen und Helfer lassen sich von der Musik anstecken, sei es an der Garderobe oder an der Theke.

Die gute Laune auf der Bühne lässt ebenso wenig nach. Sie steigert sich sogar von Song zu Song. Es bedarf kaum der Aufforderung „Wake me up when it’s all over“ von Avicii. Die ausgelassene Stimmung, die Lichtshow, die Lautstärke, die durchdringenden Bässe lassen keine Müdigkeit aufkommen. René Pütz und Chris Schmitt halten ihr überaus textsicheres Publikum nicht nur durch ihre Lieder bei der Stange. Sie nehmen Kontakt zu den Gästen auf, sprechen sie an, fordern sie zum Klatschen und Mitsingen auf. „Traut Euch ruhig“, rufen sie dem Publikum zu. „Wir haben schon alles erlebt.“