Corona-Zahlen in Mönchengladbach (12. und 13. Juni) : Inzidenz sinkt auf 15,7

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (12. und 13. Juni)

In sieben Fällen zeigte der Corona-Test bei Mönchengladbachern zuletzt ein positives Ergebnis. Das meldete das städtische Gesundheitsamt am Wochenende. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt Mönchengladbach meldet sieben neue Corona-Fälle. Ein Patient wird derzeit in einem Gladbacher Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

(RP) Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Wochenende (Stand Sonntag, 13. Juni: 10 Uhr) sieben neue positive Corona-Nachweise verzeichnet. Aktuell sind 109 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Der Wert der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt laut Robert Koch Institut (RKI) bei 15,7. Damit ist die Inzidenz wieder gesunken.

Am Freitag lag dieser Wert bei 18,8, am Donnerstag bei 17,6. Zuletzt war die Sieben-Tage-Inzidenz im August 2020 auf einem so niedrigen Niveau. Seit Freitag gilt für Mönchengladbach die Inzidenzstufe 1 aus der NRW.Corona-Schutzverordnung mit weiteren Lockerungen.