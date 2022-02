Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 3. Februar 2022) : Etwa 3700 Mönchengladbacher sind nachweislich infiziert

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI am Donnerstag bei 1968. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist rückläufig. Gleichwohl meldet die Stadt Hunderte Neuinfektionen. Alle Zahlen für Mönchengladbach im Überblick.

600 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 3. Februar, gemeldet. Das sind weniger als an den beiden Vortagen (860 Neuinfektionen wurden am Mittwoch und 737 am Dienstag übermittelt), aber mehr als noch vor einer Woche (363 Neuinfektionen am Donnerstag, 27. Januar).

Mit 3728 akut infizierten Bürgern ist ein neuer Rekordwert erreicht. Noch nie zuvor waren so viele Mönchengladbacher zeitgleich nachweislich mit Corona infiziert. Am Vortag lag der Wert mit 3380 deutlich niedriger. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) schätzt die Zahl der aktuell infizierten Personen mittlerweile nur noch. Für Mönchengladbach gibt das LZG 9300 Infizierte an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Vitusstadt gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) derweil mit 757,9 (Vortag: 822,6) an. Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 1314,1 und der Bundesschnitt bei 1283,2. Nur vier Landkreise und eine Stadt in NRW weisen eine niedrigere Inzidenz als Mönchengladbach auf. Die höchsten Werte werden Düsseldorf (2162,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche), Dortmund (2202,2), Remscheid (2253,5), dem Hochsauerlandkreis (2289,7) und dem Kreis Olpe (2297,5) zugeschrieben.

Laut Divi-Intensivregister werden am Donnerstag (Stand: 13.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Sieben davon werden invasiv beatmet. Am Vortag lagen noch 13 Corona-Patienten (sieben beatmet) auf den hiesigen Intensivstationen. In Mönchengladbach sind noch fünf der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei (also nur 6,1 Prozent). Landesweit sind 10,6 Prozent der Betten nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW weist das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 5,0 aus. Am Vortag wurde ein Wert von 4,67 gemeldet, der durch Nachmeldungen mittlerweile auf 5,76 korrigiert wurde. Der bundesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach ebenfalls bei 5,0 (Vortag: 4,77 gemeldet und auf 5,69 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 29.654 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 25.639 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 287 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)