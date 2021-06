Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Dieb stiehlt Hose vom Tisch

Mönchengladbach Der Mann schlich sich durch eine offene Terrassentür ins Haus, während die Bewohner in einem Nebenzimmer saßen.

Ein Mann ist am Donnerstag gegen 6.35 Uhr durch eine offen stehende Terrassentür in ein Haus an der Hunsrückstraße geschlichen, um dort eine auf dem Tisch liegende Hose samt Portemonnaie zu stehlen. Die Bewohner saßen währenddessen im angrenzenden Zimmer. Das teilte die Polizei mit. Auf seiner Flucht, kurzzeitig vom Hauseigentümer verfolgt, Richtung LVR-Klinik, ließ der Täter das Diebesgut fallen. Vorher entwendete er allerdings einen mittleren zweistelligen Geldbetrag aus dem Portemonnaie.