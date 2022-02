Coronazahlen am Donnerstag : 4900 Infizierte in Leverkusen

Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter an: 4900 Leverkusener sind derzeit mit dem Virus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag weitere Infizierte in Leverkusen – damit steigt die Zahl der Gesamtinfizierten um 287 an. Die Inzidenz hingegen ist leicht gesunken.

Seit März 2020 haben sich insgesamt 22.342 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – ein Plus von 287. Damit sind nun 4900 Menschen in Leverkusen an Covid erkrankt.

Genesene 17.300

Inzidenz 1522,8 (-1,2)

Hospitlaisierungsrate NRW 5,00

Verstorbene 141

Krankenhäuser Im St. Remigius Krankenhaus Opladen befinden sich neun Corona positive Patienten in Behandlung – drei von ihnen liegen auf der Intensivstation. Doch keiner der Patienten muss beatmet werden.

Das St. Josef Krankenhaus Wiesdorf versorgt derzeit drei Covid-Patienten.

Das Klinikum Leverkusen meldet aktuell 28 Corona-Fälle. Drei Patienten werden auf der Intensivstation des Klinikums behandelt, 19 stammen aus Leverkusen.