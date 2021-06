Aktion in Mönchengladbach : Rekordergebnis beim Stadtradeln

Mönchengladbach Beim „Stadtradeln“ für besseres Klima haben Mönchengladbacher kräftig in die Pedale getreten. Es wurden so viele Kilometer gefahren, wie nie zuvor.

2361 Radfahrer in 149 Teams haben insgesamt 382.673 Kilometer für die Stadt Mönchengladbach „erfahren“ – das ist die Bilanz der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“. Und dieses Rekordergebnis wurde erzielt, obwohl es in dem mehrwöchigen Projekt mitunter nasskaltes Wetter gegeben hat. Gefahren wurde vom 8. bis zum 28. Mai. Damit konnten laut Angaben der Stadtverwaltung rund 56 Tonnen an CO 2 eingespart werden.