Termine für die Krefelder Impfzentren : Schulen und Kitas melden 461 neue Corona-Fälle

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, beträgt 1.519,1. In Krankenhäusern der Stadt liegen aktuell 43 Krefelder wegen einer Corona-Infektion.

509 neue Corona-Fälle verzeichnet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 3. Februar (Stand: 0 Uhr) in der Seidenstadt. Bisher hat die Verwaltung insgesamt 30.678 Erkrankungen gemeldet. Genesen sind inzwischen 25.194 Personen, ebenfalls 509 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten somit 5.257 Krefelder. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 1.519,1 (Vortag 1.683,1). In Krankenhäusern der Stadt liegen aktuell 43 Krefelder wegen einer Corona-Infektion, sechs von ihnen auf der Intensivstation. Fünf dieser Patienten müssen auch künstlich beatmet werden. 227 Personen sind in Krefeld bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.