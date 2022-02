Corona-Lage am Donnerstag : Mehr Corona-Patienten im Krankenhaus

Kreis Mettmann Der Kreis meldet für Donnerstag 793 Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 965,7 (+33,3). Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 3310 Infizierte erfasst, 486 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 395 (-43; 104 neu infiziert), in Haan 185 (-70; 33 neu), in Heiligenhaus 87 (-7; 18 neu), in Hilden 415 (-108; 108 neu), in Langenfeld 446 (-89; 97 neu), in Mettmann 298 (-42; 57 neu), in Monheim 352 (-7; 98 neu), in Ratingen 436 (-57; 114 neu), in Velbert 516 (-72; 122 neu) und in Wülfrath 180 (+7; 42 neu). Der Kreis meldet für Donnerstag 793 Neuinfektionen.