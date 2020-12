Corona in Mönchengladbach : Corona-Informationen für die Feiertage

Im Nordpark gibt es Corona-Schnelltests. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Sind Tests auf das Virus auch Weihnachten und Silvester möglich? Wie sieht es bis Neujahr mit ärztlichen Notdiensten aus? Wie kann man mit Angehörigen auf Covid-Stationen in den Kliniken Kontakt halten? Wir geben hier die Antworten.

Krank an den Feiertagen – wohin sich wenden, wenn die Praxis des Hausarztes geschlossen ist? Diese Frage dürfte in Zeiten der Pandemie Menschen noch mehr als in früheren Jahren beschäftigen, wenn sie an einem der kommenden Feiertage Krankheitssymptome spüren. Wir haben zusammengestellt, wie es mit der ärztlichen Versorgung, den Notdienstpraxen und dem Apotheken-Notdienst aussehen wird, ob Testzentren geöffnet oder geschlossen sind, wie das Gesundheitsamt arbeitet und welche Möglichkeiten es gibt, Kontakt mit erkrankten Angehörigen auf den Covid-Stationen der Kliniken zu halten.

Corona-Tests Das Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung ist nach Angaben der Stadt am Samstag, 26. Dezember, Montag, 28. Dezember, sowie am Mittwoch, 30. Dezember, und Samstag, 2. Januar, geöffnet. Termine für Abstriche in diesem Zentrum werden wie bisher ausschließlich über das Gesundheitsamt vergeben, betont die Stadt. Es sei sichergestellt, dass alle Abstriche fristgerecht bearbeitet werden. Ebenso werden Abstriche bei niedergelassenen Ärzten entsprechend der geltenden Testverordnung durchgeführt. Eine Liste der Testpraxen – auch der in MG – gibt es im Internet unter www.coronavirus.nrw/patienteninformationen.

Das Abstrichzentrum des Labors Stein und Kollegen an der Tomphecke in Hardt ist vom 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Die Mitarbeiter seien seit Monaten im Einsatz, sie hätten sich ein paar Tage Pause verdient, sagt Beau Wolter, Abteilungsleiter im Labor Stein. Man rechne mit einem „harten Januar“, sprich: Bedarf nach einer hohen Zahl von Tests. Dann sei das Zentrum einsatzbereit.

Das neue Schnelltestzentrum der Firma Medicare Logistic in der Red Box im Nordpark (Adresse: Am Hockeypark 1) ist an Heiligabend und den Feiertagen wie folgt geöffnet: 24. Dezember von 7 bis 16 Uhr, 25. Dezember von 10 bis 18 Uhr, 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr, 27. Dezember von 10 bis 20 Uhr, 28. bis 30. Dezember jeweils von 7 bis 20 Uhr, 31. Dezember 7 bis 16 Uhr und 1. Januar von 10 bis 18 Uhr. Ein Termin kann online unter www.covid-testzentrum.de/moenchengladbach gebucht werden oder am Zentrum per QR-Code. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis per Handy für maximal 24 Stunden nach dem Test abrufbar.

Kontaktverfolgung und Quarantäne „Das Virus kennt leider keine Feiertage. Von daher hat die Stadt Vorsorge getroffen, dass die Arbeiten in äußerst sensiblen Bereichen aufrecht erhalten bleiben, Tests ausgewertet und die Kontaktverfolgung fortgesetzt werden“, versichert Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Damit positive Corona-Testergebnisse bearbeitet werden können und um „Rückstaus“ zu vermeiden, werde das Gesundheitsamt auch an den Feiertagen durchgehend an der Kontaktnachverfolgung arbeiten und dabei von Bundeswehrsoldaten unterstützt. Kontaktpersonen ersten Grades sowie positiv Getestete, die in Quarantäne gehen müssen, werden von den Kontaktverfolgern angerufen. Personen mit schweren Krankheitssymptomen sollten unbedingt ihren niedergelassenen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen, rät die Stadtverwaltung. Und: „Bei leichten Symptomen sollten sich die Personen in eine selbstauferlegte Isolation begeben und gegebenenfalls nach den Feiertagen den Arzt aufzusuchen.“

Bürgertelefon und Infos der Stadt Für Fragen zu Corona steht das Bürgertelefon der Stadt unter 02161 2554321 am 24. Dezember von 8 bis 12 Uhr, vom 28. bis 30. Dezember jeweils von 8 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. Im Internet sind Informationen des Gesundheitsamtes unter www.notfallmg.de zu finden, unter anderem Verhaltensregeln für positiv Getestete und Kontaktpersonen.

Arztpraxen Etliche Arztpraxen werden an den Feiertagen geöffnet sein, kündigte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Mönchengladbach an. Alle Praxen, die nicht geöffnet seien, müssten Anrufern per Bandansage konkret benennen, welche Praxis sie vertrete, sagt Arno Theilmeier, Vorsitzender der KV in Mönchengladbach. Es gebe allerdings keine Liste, welche Arztpraxen geöffnet blieben.

Notdienstpraxis für Erwachsene Eine wichtige Adresse ist wie immer an Feiertagen die von der KV organisierte Notdienstpraxis am Bethesda-Krankenhaus, Ludwig-Weber Straße 15. Sie ist nach Angaben der Stadt für medizinische Notfälle vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar durchgehend und auch an den Feiertagen von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Der ärztliche Notdienst der KV ist unter der Telefonnummer 116 117 rund um die Uhr zu erreichen. Laut Arno Theilmeier ist die Praxis an Heiligabend und Silvester doppelt, das heißt mit zwei Ärzten, besetzt. An den anderen Tagen tut dort ein Arzt Dienst, ein weiterer steht jedoch im Hintergrund in Bereitschaft. Zudem gibt es vom 24. Dezember bis 1. Januar einen Fahrdienst, der einen Arzt nötigenfalls zu Patienten bringt, die nicht in die Notdienstpraxis kommen können. Diese Praxis ist auch deshalb eine wichtige Adresse, weil sie an den Feiertagen die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten kann, damit diese sich auf wirklich akute Notfälle konzentrieren können.

Notdienstpraxis für KInder und Jugendliche Diese mit Kinderärzten besetzte Praxis ist im Elisabeth-Krankenhaus an der Hubertusstraße in Rheydt angesiedelt. Sie wird an den Feiertagen von 9 bis 21 Uhr besetzt sein. In der übrigen Zeit werden die Notfälle von der Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses versorgt, sagt der Arzt Jörg Hornivius, der sich für die Einrichtung der Praxis stark gemacht hat. Pro Kind sei nur eine Begleitperson zulässig; einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei Pflicht. „Die Maske wirkt. Die Infektzahlen sind im Vergleich zu 2019 um die Hälfte bis zwei Drittel niedriger. Hatten wir letztes Jahr um diese Zeit 150 Patienten an einem Samstag oder Sonntag, sind es zur Zeit nur 50 Patienten“, berichtet Hornivius.

Krankenhäuser Die strikten Einschränkungen der Besuche bei Patienten gelten auch über die Feiertage. Aber die Kliniken in der Stadt haben nach eigenen Angaben dafür gesorgt, dass die Patienten auch auf Covid-Stationen via Internet mit Angehörigen und Freunden kommunizieren können. „W-LAN bieten wir seit Beginn der Pandemie allen unseren Patienten kostenlos an“, sagt Tobias Mahnke vom Elisabeth-Krankenhaus. „Zusätzlich können unsere Patienten auf der speziellen Covid-Station kostenlos telefonieren.“ Das Bethesda-Krankenhaus hat iPads angeschafft, damit Patienten auf der Covid-Station, die kein Smartphone haben, damit Kontakte halten können. Wenn nötig, helfe das Pflegepersonal. In den Kliniken Maria Hilf stehe Patienten bei stationärem Aufenthalt ein kostenfreier Internetzugang zur Verfügung, teilte ein Sprecher mit. Im Krankenhaus Neuwerk stehe im gesamten Haus W-LAN zur Verfügung, sagt Geschäftsführer Sebastian Baum. Patienten könnten an Wochenenden und Feiertagen am Empfang ein Tablet ausleihen. An Werktagen gebe die Patientenaufnahme die Tablets aus. Teilweise sei für die W-LAN-Verbindung „eine geringe Gebühr“ zu entrichten.