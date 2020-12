Corona in Mönchengladbach : Fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19

Die Stadt meldete am Dienstagvormittag 33 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Die Zahl der Opfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist in Mönchengladbach auf 102 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Vormittag fünf weitere Todesfälle.

Bei den Toten handelt es sich laut Stadtverwaltung um drei Frauen (Jahrgang 1937, 1941 und 1955) und zwei Männer (Jahrgang 1935 und 1944). Sie alle litten den Angaben zufolge an Vorerkrankungen und starben im Krankenhaus. Die Stadtverwaltung konnte am Vormittag im Gegensatz zur früheren Praxis keine Angaben dazu machen, ob die Patienten mit oder an Covid-19 starben. Sie sprach von fünf Todesfällen „im Zusammenhang mit Covid-19“. „Das Gesundheitsamt vermerkt bei der Meldung der individuellen Verstorbenen nicht mehr, ob an oder mit Corona verstorben, weil dies nicht Bestandteil der Todesfallmeldung ans Robert-Koch-Institut ist. Das RKI selbst differenziert die Todesfälle auch nicht danach. Daran hat sich das Gesundheitsamt vor einigen Tagen angepasst“, erklärte ein Stadtsprecher dazu.

Die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt ist bis Dienstagvormittag auf 1131 gesunken (Vortag: 1180). Es gab zwar 33 neue bestätigte Infektionen mit dem Virus, gleichzeitig aber stieg die Zahl der Genesenen von 3843 am Montag auf 3920 am Dienstagvormittag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert die Stadt derzeit auf 172,4. Am Montag hatte der Wert 174,2 betragen.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes befanden sich am Dienstagvormittag 70 Covid-Infizierte im Krankenhaus. Laut Divi Intensivregister wurden in den Akutkrankenhäusern der Stadt am Morgen 33 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 14 davon wurden invasiv beatmet. Von den 87 momentan für erwachsene Patienten eingerichteten Intensivbetten in der Stadt waren 83 belegt.

Seit Montag ist in Mönchengladbach die Zahl der Menschen gesunken, die sich in Quarantäne befinden: von 2149 auf 2028. Seit März wurde das Virus bei insgesamt 5153 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen.

