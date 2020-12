Querdenker-Demo in der Krefelder Innenstadt : Impffahrplan steht noch nicht

Der Kommunale Ordnungsdienst verhängte auch am Montag wieder Bußgelder wegen Verstoß gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt. Foto: Lammertz, Thomas

Die Kassenärztliche Vereinigung entscheidet, wo am Sonntag zuerst geimpft wird. 772 Krefelder sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Corona-Impfungen sollen am Sonntag planmäßig starten – mit welchem Seniorenheim der Anfang gemacht wird, steht noch nicht fest und ist auch nicht im Ermessen der Stadt. Dies teilte eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. Federführend bei den mobilen Impfteams, die den Auftakt der Impfkampagne in Deutschland bestreiten, ist die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO). Die erste Charge des Impfstoffs reicht aus, um in den 26 Kommunen der KVNO etwa ein Wohnheim pro Kommune zu impfen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Nachdem klar war, wieviel Impfstoff zur Verfügung steht, hatte die KVNO auch die Stadt Krefeld gebeten, Heime für die erste Runde zu benennen. Die Stadt wusste am Dienstag noch nicht, in welchem Heim die Impfungen beginnen.

Die Kurve der Corona-Neuinfektionen in Krefeld flacht etwas ab. Bis Dienstag, 22. Dezember (Stand: 0 Uhr), haben sich 47 weitere Personen mit dem Virus angesteckt, am Vortag waren es 51, so das städtische Gesundheitsamt. Aktuell erkrankt sind 772 Krefelder, exakt 30 mehr als am Montag. 3982 Menschen gelten inzwischen als genesen. Seit Beginn der Pandemie wurden 4803 Krefelder positiv auf Covid-19 getestet, 48 Menschen sind verstorben.

Info Gesundheitsamt im Einsatz Das Gesundheitsamt bleibt mit seinen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über Weihnachten im Einsatz. Auch die Rufnummer 02151 / 8619700 und der Online-Kalender zur Terminvereinbarung für das Zentrale Diagnosezentrum sowie die Corona-Hotline 02151 / 862222 werden erreichbar sein.

In den Krankenhäusern werden weiterhin mehr als 50 Personen mit Symptomen behandelt, die durch das Corona-Virus ausgelöst werden. Von 52 Patienten werden 14 intensivmedizinisch betreut, zehn mit künstlicher Beatmung. Da die Neuinfektionen aus Krefeld beim Robert-Koch-Institut nicht registriert wurden, gibt es keine aktuelle Angabe zur 7-Tages-Inzidenz. Aufgrund von technischen Problemen sind auch keine Angaben zur Anzahl der Abstriche verfügbar. Zuletzt lag der Wert bei 145

„Derweil haben sich am Montagabend auf dem Joseph-Beuys-Platz rund 30 selbst ernannte ,Querdenker’ versammelt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren“, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Sie zogen durch die Innenstadt und kehrten gegen 20.15 Uhr zum Ausgangspunkt der Demonstration zurück. Da vier Teilnehmer keine Mund-Nase-Bedeckung trugen, wurde gegen sie ein Bußgeld verhängt. Darüber hinaus trifft der Kommunale Ordnungsdienst in der Innenstadt nur noch wenige Passanten an, die gegen die sogenannte „Maskenpflicht“ verstoßen. Am gestrigen Tag verhängten die Ordnungskräfte in diesem Zusammenhang sechs Bußgelder in Höhe von 50 Euro.

Angespannt bleibt auch die Situation in den Krefelder Krankenhäusern. „Wir sind im ständigen Austausch mit den Kliniken“, versichert Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen. Sollten Engpässe auf treten, würden auch Einrichtungen außerhalb der Seidenstadt einspringen. Bei der Landesregierung NRW liegen entsprechende Einsatzpläne fertig in der Schublade.