Einbrüche in Mönchengladbach : Weihnachten – leider auch ein Fest der Diebe

Acht Einbrüche wurden der Polizei in Mönchengladbach über Weihnachten gemeldet. Foto: Michael Scholten

Mönchengladbach An der Wilhlem-Strauß-Straße in Rheydt montierten die Täter zunächst eine Klingelanlage ab. Sie verwüsteten die Wohnung und legten Müllbeutel dort ab.

Über die Feiertage ist es in Mönchengladbach zu acht Wohnungseinbrüchen gekommen. Das meldet die Polizei. Am Heiligabend hebelten Täter zwischen 9 und 19.30 Uhr bei einer Doppelhaushälfte an der Ernst-Brasse-Straße die rückseitig gelegene Terrassentür auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten sie allerdings ohne Beute. Zwischen 12 Uhr und 9 Uhr des Folgetages kletterten bislang unbekannte Einbrecher an der Jahnstraße in Wickrath auf ein Garagendach und weiter auf einen Balkon. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch, ein Fenster der Dachgeschosswohnung aufzuhebeln.

Ebenfalls am Heiligabend, zwischen 15.20 und 22.20 Uhr hebelten Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Brahmsstraße in Hardt auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Etagen und stahlen Geld und Schmuck. Auch an der Venner Straße wurde ein Fenster einer Wohnung aufgehebelt. Die Tatzeit liegt 15.30 und 23 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Außerdem hebelten Einbrecher am Heiligabend zwischen 16 und 23 Uhr die Tür eines Hauses an der Stettiner Straße in Odenkirchen auf, durchsuchten es und stahlen ein Schmuckstück.

Auch vor den beiden Weihnachtsfeiertagen machten die Täter nicht Halt und nutzten die Abwesenheit von Hausbewohnern in Rheydt und Bettrath-Hoven. Der ungewöhnlichste Einbruch: An der Wilhelm-Strauß-Straße demontierten Täter zunächst die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses. Danach verschafften sie sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Haus und hebelten eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten und verwüsteten die Wohnung und flüchteten mit eher geringer Beute unerkannt. Zuvor legten sie noch verschlossene und gefüllte Müllbeutel aus dem Keller in die Wohnung.



Zwischen 16 und 17.45 Uhr kletterten Einbrecher auf der Rückseite eines Hauses an der Alfons-Schul-Straße auf ein Geländer und hebelten ein Wohnungsfenster massiv auf. Mitsamt Schmuck flüchteten sie.

Am zweiten Weihnachtstag scheiterten die Täter gegen 3.20 Uhr bei dem Versuch, die Rollläden eines Fensters an der Schlossstraße hochzuschieben. Der Mieter der Wohnung wurde auf die Geräusche aufmerksam und vertrieb die Einbrecher. Später am Tag, zwischen 13 und 20.30 Uhr misslang ein zweiter Versuch. Diesmal aber zerkratzten sie noch den am Haus geparkten Pkw.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.

