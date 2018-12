Notarzteinsatz in Mönchengladbach: Zwei Kleinkinder nach Unfall in Lebensgefahr

Mönchengladbach Bei einem Autounfall an der Kreuzung von Urftstraße und Dahlener Straße sind fünf Menschen verletzt worden – vier davon schwer. Ein dreijähriges und ein vierjähriges Kind schweben in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist noch unklar.

Am Donnerstagvormittag sind fünf Personen bei einem Unfall in Mönchengladbach an der Kreuzung von Urftstraße und Dahlener Straße verletzt worden – darunter zwei Kleinkinder, die in Lebensgefahr schweben. Ein Auto hat laut Polizei mehrere Menschen erfasst, als er über die Kreuzung gefahren ist. Dabei ist das Fahrzeug auch gegen eine Ampel gefahren, die dann auf einen Linienbus gefallen ist. Die genauen Abläufe sind noch unklar.