Nach Unfall in Mönchengladbach: Verunglückte Kleinkinder sind außer Lebensgefahr

Mönchengladbach Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam, der sich am Donnerstag in Mönchengladbach ereignete und bei dem fünf Menschen verletzt wurden, ist noch nicht geklärt. Zwei Kleinkinder, die das Auto erfasst hatte, sind inzwischen außer Lebensgefahr.

Die beiden Kleinkinder, die am Donnerstag in Mönchengladbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurden, sind außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Insgesamt waren bei dem Unfall an der Kreuzung Dahlener Straße und Urftstraße fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer.