Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Mönchengladbach Weil sich der Brandrauch schon so weit ausgebreitet hatte, war der Fluchtweg für den Bewohner versperrt. Die Rettungskräfte holten ihn über eine Leiter aus der Wohnung.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr zu einem Brand am Schonskanterweg in Mönchengladbach-Uedding gerufen worden. In der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner konnte nicht mehr aus seiner Wohnung flüchten, weil sich der Brandrauch schon so weit ausgebreitet hatte. Er stand beim Eintreffen der Feuerwehr am Fenster eines Nebenraumes.